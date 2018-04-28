شاهد كيف تفاعل آل الشيخ مع فوز المصارع "جون سينا"

تفاعل رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية #تركي_آل_الشيخ أثناء مجريات منازلة للمصارعة الحرة، أقيمت أمس الجمعة ضمن الرويال الرامبل في ملعب الجوهرة بجدة.

والتقطت كاميرا البث المباشر تفاعل آل الشيخ مع نزال المصارعين، جون سينا وتريبل إتش، وتحديداً عندما أسقط سينا منافسه على الأرض، وقام الحكم بالعد التنازلي الثلاثي. وشوهد آل الشيخ واقفاً بحماس كبير ويشارك الحكم في العد، لينال جون سينا الفوز بجدارة.

وقد اختتمت أمس منافسات الحدث العالمي برعاية اتحاد WWE في السعودية، التي تميّزت بتنظيم ناجح وتواجد عالمي، حيث شارك فيها 50 مصارعاً تنافسوا على اللقب.

وقد نشر آل الشيخ صوراً من المنافسات على حسابه الرسمي في "تويتر"، معلقاً: "أمنيات الكثيرين تحققت باستضافة هذا الحدث العالمي لـ WWE .. وهذه بداية المشوار".

يُذكر أن فعاليات أعظم #رويال_رامبل كانت قد بدأت مساء الجمعة، بحضور نخبة من المصارعين العالميين وجماهير ملأت المدرجات في حدث استثنائي وانتهت بتتويج المصارع العالمي براون سترومان باللقب.