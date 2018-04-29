بالفيديو.. مفحط يتسبب بحادث مميت في السعودية

يتواصل سيناريو استهتار المفحطين الشباب، واستعراضاتهم الجنونية على الطرق العامة في السعودية، معرضين أنفسهم ومرتادي الطرق للخطر.

وفي جديد حلقات الاستهتار المميت تلك، أظهر فيديو جديد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، شابا مستهترا يقوم بالتفحيط على إحدى الطرق، متسبباً بحادث أليم إثر ارتطامه بسيارة أخرى قادمة في الاتجاه نفسه.

وطالب مغردون بضرورة فرض عقوبات أكثر صرامة ضد المفحطين، كما اقترح آخرون إطلاق حملات توعية لفئات الشباب للحد من الظاهرة.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر مؤخراً بأن التفحيط مخالفة مرورية يعاقب مرتكبها بعقوبات قد تصل إلى حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال.