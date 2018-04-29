"تناتش" على تويتر بين مخرج وممثل.. و"يا عين عالسوريين"

لم تنطفئ بعد "شعلة" الغضب والجدل اللذين أثارهما برنامج فكاهي ساخر قبل 10 أيام، بث أغنية حملت "جملاً عنصرية" ضد اللاجئين السوريين في لبنان.

وعلى الرغم من أن الرد على "يا عين عالسوريين" أتى بعد أيام، لاذعاً أيضاً من قبل قناة سورية معارضة بثت أغنية حملت عنوان "أجا رد الأكابرية على الأغنية العنصرية"، إلا أن جولات الحروب على تويتر لم تتوقف.

وفي جديد تلك الحروب التويترية، "تناتش" وقع السبت بين مخرج البرنامج الساخر شربل خليل، والممثل اللبناني #زياد_عيتاني ، الذي أفرج عنه قبل أشهر قليلة بعد أن اعتقل و"فبرك" له ملف تعامل مع #إسرائيل من قبل مقدم في أحد أجهزة الأمن اللبنانية.

ففي تغريدة للممثل المسرحي ابن بيروت قال زياد: "شربل خليل نتيجة ومش سبب، الكوميديا اللبنانية لطالما نمطت السوري والمصري والخليجي وباقي الدول العربية والتركي وحتى الأجنبي الأوروبي أو الأميركي، و عاشت على السخرية من الجنسية أو الشكل وصولا للمواد الإباحية وهي الأكثر استهلاكا بالحقبة الكوميدية الأخيرة".

كما اعتبر أن السقوط الأخلاقي والعنصري يسيطر إعلاميا وكوميديا.

شربل خليل نتيجة ومش سبب، الكوميديا اللبنانية لطالما نمطت السوري والمصري والخليجي وباقي الدول العربيه والتركي وحتى الأجنبي الأوروبي أو الأميركي و عاشت على السخرية من الجنسية أو الشكل وصولا للمواد الإباحية وهي الأكثر استهلاكا بالحقبة الكوميدية الأخيرة. — ziad itani (@ZiadItanioff) April 28, 2018

إلا أن المخرج الذي شكلت "كليباته" عدة مرات مادة جدلية دسمة، رد على عيتاني بشكل لاذع قائلاً: "عندما يتّهمني بالعنصرية عميل صهيوني برّأته السياسة، تزيد قناعتي أن ما قمت به هو عين الصواب”.

وبغض النظر عن صفة "العميل الصهيوني" التي أطلقها بخفة خليل، إلا أن تغريدته أكدت إصراره على كل كلمة تضمنتها الأغنية التي أثارت جدلاً لبنانياً وسورياً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أكثر من أسبوع.

لكن "تهمة العمالة" تلك استتبعت رداً آخر من عيتاني، إذ قال في تغريدة لاحقة: "البراءة جايي من القضاء العسكري يلي بشرفك وبشرف ١٠ متلك ولا مليون رح يغبروا على تاريخ وحاضر أمثالي يلي وقعوا ضحية سيستم مرق لسانك على صباطو لتنشر عنصريتك على شاشاتنا، بعد ناقص متلك يحاضر علينا بالصراع يلي دفعنا حقو دم أهلنا...".

يذكر أن تغريدة خليل لاقت استهجاناً واسعاً من قبل محبي الممثل المسرحي ومتابعيه على تويتر.

وسبق للمخرج اللبناني أيضاً أن هاجم قبل أيام اعلامية لبنانية، بسبب انتقادها للأغنية التي بثها عبر برنامجه، متهجماً عليها وعلى مظهرها الخارجي بشكل شخصي جارح.