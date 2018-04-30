كيف تعامل النجوم مع محمد صلاح بأزمته الأخيرة؟

لم تعد أخبار اللاعب المصري #محمد_صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، حكرا على الوسط الرياضي المصري والعالمي، بل بات أعضاء الوسط الفني شريكا رئيسيا في تلك القضايا، كبقية أفراد #الشعب_المصري الذي يتابع عن كثب كل ما يخص اللاعب الدولي المصري.

ولعل أزمة صلاح الأخيرة مع اتحاد الكرة التي تم الإعلان قبل ساعات عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بحلها، كانت واحدة من القضايا التي شغلت نجوم الوسط الفني بشدة.

وعبر هاشتاغ #ادعم_محمد_صلاح شارك الجميع، وكما هو المعتاد كان الفنان محمد هنيدي في المقدمة من خلال تغريدة قال فيها: "مش هتحتاج تدور كتير عشان تعرف ان صلاح من أكتر المصريين عندهم انتماء وحب لبلدهم.. عشان كده اتمنى اننا مانكنش سبب في ضغط عليه في فترة من أهم فترات حياته والمشاكل تتحل بأسرع وقت".

ومع تأخر الفنان أحمد فهمي في الإعلان عن دعمه لصلاح بالمشاركة في الهاشتاغ، علق عليه هنيدي بصورة لإحدى محركات البحث المعروف عنها البطء، وهو ما جعل فهمي يرد قائلا "أن تأتي متأخرا أفضل انك ما تجيش خالص".

من جانبه، نشر الفنان رامي جمال صورة له وهو يرتدي الوشاح الخاص بفريق ليفربول الإنجليزي وعليه صورة محمد صلاح، وعلق على الصورة قائلا "ادعم محمد صلاح".

فيما حرص الفنان صلاح عبد الله على الإعلان عن رأيه من خلال تغريدة قال فيها: "وحياة صلاح ركز يا محمد الماتش اللى فات مكنتش مركز.. معلش ماتزعلش مني.. سيبك منهم وركز يا مووو.. مصر كلها مركزه معاك يا ابني.. أبوس ايدك ما تخذلناش.. ركز وفرح مصر يا محمد".

الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث دخل أكثر من فنان على خط الأزمة، بعدما شارك أمير عيد نجم فريق كايروكي بتغريدة قال فيها: "ادعم محمد صلاح اللى بيفرحنا ويسعدنا دايما"، فيما غرد أحمد جمال الذي عرفه الجمهور من خلال برنامج اكتشاف المواهب "أرب أيدول" قائلا "معلش يا محمد انت اكبر من أي حاجه.. وأتمنى من كل مسؤولي الرياضة في مصر أرجوكم سيبوا الحاجه الحلوة اللي مفرحانا تكمل فرحتنا.. بلاش تشتتوه وتضيعوا تركيزه".