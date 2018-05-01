معتقل قبل 6 سنوات في أقبية الأسد.. يخرج جثة هامدة

عاد اسم الناشط المدني السوري #رامي_هناوي إلى التداول الاثنين، وذلك بعد مضي 6 سنوات على اعتقاله من قبل قوات النظام السوري.

وأفاد ناشطون سوريون بأن قوات النظام التي اعتقلت رامي في أغسطس 2012، أبلغت أهله قبل أيام قليلة بأنه قتل بشهر 12 سنة 2017، طالبة منهم القدوم لاستلام جثته.

إلى ذلك، كتب أحد أصدقاء رامي، (مالك أبو خير) على صفحته على فيسبوك أن الأمن السوري أبلغ رسمياً الاثنين أهل رامي هناوي بأنه توفي في تاريخ 27-12-2017 خلال اعتقاله، طالباً منهم القدوم إلى مخفر الناحية لاستلام أوراقه وأغراضه الشخصية.

يذكر أن هناوي كان من أوائل الناشطين الذين خرجوا في بداية الثورة السورية، وعمل في أعمال الإغاثة في بعض أصعب المناطق في سوريا.

وقد اعتقلت قوات النظام، ابن محافظة السويداء، في الخامس من أغسطس 2012، ولم يخرج من أقبيتها إلا جثة هامدة.

وتلقي تلك الواقعة الضوء من جديد على قضية آلاف المعتقلين في السجون السورية، والتي وثق نشطاء كثر، أبرزهم ما عرف بوثائق قيصر "سيزر"، تعرض مئات المعتقلين إلى التعذيب والضرب والاغتصاب في السجون السورية، لا سيما سجن #صيدنايا السيئ السمعة، الذي وصف بالمذبحة.