شاهد.. أغرب مسيرة لدعم محمد صلاح بصعيد مصر

دعم كبير أظهره الشعب المصري بكافة عناصره لصالح نجم المنتخب المصري #محمد_صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي دخل فيها اللاعب مع اتحاد كرة القدم المصري، وعبر عن غضبه بسبب طريقة التعامل التي تلقاها في تلك الأزمة.

وهو ما كان بمثابة الشرارة التي دفعت الجميع لإعلان دعمهم لنجمهم المفضل من خلال شبكات #التواصل_الاجتماعي، إلا أن الأغرب هو ما حدث بصعيد مصر، وبالتحديد مدينة الأقصر، حيث انطلقت مسيرة من أهالي المدينة من أجل دعم اللاعب الذي يستعد لمواجهة الإياب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ناديه السابق روما مساء الأربعاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع #فيديو للمسيرة، التي استخدم فيها المشاركون "العصا" و"الشوم" من أجل التعبير عن وقوفهم إلى جوار صلاح، كما حملوا لافتات وصورا كتب عليها "الفرعون المصري".

وذكر البعض أن الاحتفال الذي كان مخصصا من أجل مناسبة دينية بمدينة الأقصر، تحول إلى مسيرة من أجل دعم اللاعب المصري من خلال رفع اللافتات التي تحمل صورته.