فيديو.. شاب سعودي ينقذ طفلة قبل سقوطها من الدور الثالث

استطاع شاب سعودي من #إنقاذ_طفلة قبل سقوطها من الدور الثالث من عمارة سكانية في الخُبر (شرق السعودية)، بعدما تسلّق المبنى وأمسك بالطفلة قبل سقوطها.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لحظات الشجاعة هذه التي تحلى بها الشاب ناصر بن دغش الدوسري.

وتحدثت "العربية.نت" مع الدوسري الذي قال: "قمت بأبسط واجباتي. توجهت للطفلة بعد تسللها من النافذة، حيث كانت تجلس على حافة المبنى في الدور الثالث، وتمكنت ولله الحمد من الإمساك بها، وتسليمها لأسرتها".

من جهته، كرّم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه أمس الثلاثاء الشاب ناصر الدوسري، وثمن له هذا الموقف الشجاع، ومبادرته في إنقاذ الطفلة، مؤكدا أن ما قام به يجسد "أروع الأمثلة في حب الخير ومساعدة الآخرين"، لا سيما وأن إنقاذ النفس البشرية فيه أجر عظيم من الله، موجهاً بأهمية التقيد بالسلامة العامة في المنازل وعدم تعريض الأطفال للخطر.