شاهد.. ولي عهد دبي معلقاً في سماء شيكاغو!

يحرص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة "دبي"، الشهير بـ"فزاع"، على نشر صوره الخاصة والمميزة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". أما آخر تلك الصور، فأتت قبل أيام قليلة من أعلى ناطحات السحاب في الولايات المتحدة، لا سيما شيكاغو ونيويورك حيث قام برحلة سياحية على ما يبدو.

ويشارك "فزاع" محبيه ومعجبيه، الذين تخطى عددهم 6.3 مليون متابع، الأنشطة التي يقوم بها من خلال الصور، والتي دائماً ما تلقى استحسانهم وإعجابهم.

وقد أظهر بعض تلك الصور لقطات مميزة خلال جولته بالولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً بشيكاغو ونورث كارولينا

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