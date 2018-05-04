طفل يبتلع بطارية في السعودية.. وصورة صادمة لبلعومه

ابتلع طفل يبلغ من العمر سنتين، بغفلة عن والديه، بطارية حديدية، إلا أنه لم يتمكن من بلعها، فعلقت في بلعومه. وبعد أن هرع أهله إلى أحد المستشفيات في السعودية، تمكن الأطباء من إنقاذه وإخراج البطارية.

وفي التفاصيل، التي أوردها الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في السعودية، على تويتر، فقد تمكن فريق طبي من مستشفى #عرعر المركزي من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنتين ابتلع "بطارية".

وقد تمكن الأطباء من استخراج القطعة الحديدية، التي بدت بشكل واضح وصادم، في إحدى الصور الشعاعية، وذلك في زمن قياسي عبر عملية بواسطة المنظار تكللت بالنجاح.

إلى ذلك، أشارت المديرية العامة إلى أن حالة الطفل الذي لم تعلن هويته، مستقرة.