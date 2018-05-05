كيف احتفل مبارك بعيده التسعين؟ صورة تكشف

في عيد ميلاده التسعين، أطل الرئيس المصري الأسبق #حسني_مبارك على المصريين بصورة عائلية التقطت له خلال احتفال الأسرة بعيده الذي يوافق 4 مايو/أيار.

وظهر مبارك في الصورة بصحة جيدة، وفي كامل أناقته، كما ظهر بجواره ابنه الأكبر علاء، وحفيده عمر علاء مبارك.

وأثارت الصورة إعجاب #المصريين، حيث كتبوا تعليقات كثيرة تبارك المناسبة.

ويقيم مبارك حاليا مع أسرته بمنطقة #مصر الجديدة، بعد حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين.

مبارك من مواليد 4 مايو في العام 1928، وتولى رئاسة مصر مدة 30 عاماً قبل أن يتنحى عن الحكم عقب ثورة يناير 2011.