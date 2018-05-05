عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية سوشيال ميديا

شاهد.. لمن كتب ولي عهد دبي: "وطن يحتضن شعبا"

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الجمعة، صورة على حسابه الرسمي على "تويتر" لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهو يحتضن ثلاثة أطفال، وعلق على الصورة بأبيات من الشعر، قائلاً:

يا مصور الصورة تراها خطيره..
تخلي التعبير في موقفٍ صعب..
تذكرك بالمجد وأشيا كثيره..
كأنها صورة وطن يحتضن شعب..

وحصدت الصورة إعجاب الكثيرين حيث تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حبهم للشيخ خليفة وتمنياتهم له بطول العمر والصحة والسلامة.

كلمات دالّة

#ولي عهد دبي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر