شاهد.. لمن كتب ولي عهد دبي: "وطن يحتضن شعبا"

نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الجمعة، صورة على حسابه الرسمي على "تويتر" لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهو يحتضن ثلاثة أطفال، وعلق على الصورة بأبيات من الشعر، قائلاً:

يا مصور الصورة تراها خطيره..

تخلي التعبير في موقفٍ صعب..

تذكرك بالمجد وأشيا كثيره..

كأنها صورة وطن يحتضن شعب..

يا مصوّر الصوره تراها خطيره

تخلّي التعبير في موقفٍ صعب



تذكّرك بالمجد واشيا كثيره

كأنّها صورة وطن يحتضن شعب pic.twitter.com/3JOOo50KNC — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) ٤ مايو ٢٠١٨

وحصدت الصورة إعجاب الكثيرين حيث تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حبهم للشيخ خليفة وتمنياتهم له بطول العمر والصحة والسلامة.