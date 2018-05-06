شاهد.. لص "فاشل" يهاجم شخصين بمطرقة ويخرج خاسراً

أظهر فيديو لصًا يهاجم أحد المحلات في محاولة لسرقة المال، في الوقت الذي لم يكن معه من سلاح سوى مطرقة.

وبدا اللص يلبس الأسود، ويحمل حقيبة ظهر وهو مغطى الوجه لإخفاء هويته.

وقد تصدى له اثنان من الرجال بالمحل، قبل أن يفر بجسده، إثر معركة حامية الوطيس بينه وبين الرجلين، ويبدو أن أحدهما يعمل حارسًا.

وقد صعب الأمر على الرجلين وأدميا في الرأس، وظهرا كما لو أنهما طائشان في معركتهما الخسارة.

وعلى الصعيد الآخر، فاللص نفسه خرج خاسرًا من المعركة، ونال نصيبه من الضرب حتى لو أنه فاز بالفرار ونجا من القتل أو القبض عليه.

لكن المطرقة أثبتت جدارة في هذه المعركة بلاشك كما علق كثيرون على الفيديو.

وقد نشر الفيديو على موقع RT بالإنجليزية.

ولم يوضح أين ومتى جرى الحدث بالضبط.