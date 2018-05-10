السفير الأميركي الجديد في برلين يثير الألمان بتغريدة

أثارت تغريدة نشرها #ريتشارد_غرينيل، السفير الأميركي الجديد لدى برلين، في اليوم الأول لتسلّمه منصبه الثلاثاء الماضي، جدلاً واسعاً في البلد المضيف #ألمانيا.

وقال غرينيل، في تغريدة نشرها الثلاثاء، عبر تويتر، إثر تقديمه أوراق اعتماده: كما قال #دونالد_ترمب (الرئيس الأميركي)، فإن العقوبات الأميركية تستهدف القطاعات الحيوية للاقتصاد الإيراني. ينبغي على الشركات الألمانية الفاعلة في إيران وقف أنشطتها فورا.

وحصلت تغريدة السفير الأميركي على 7 آلاف و54 إعادة تغريد، و21 ألف إعجاب وألفين و452 تعليقاً.

واعتبر مراقبون تهرّب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، عن التعليق على تغريدة #السفير_الأميركي، رغم توجيه أسئلة له بهذا الشأن، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، أمرا لافتاً.

فيما انتقد العديد من الألمان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة السفير الأميركي، بينهم الرئيس التنظيمي لـمؤتمر ميونيخ للأمن الدبلوماسي الألماني السابق فولفجانج إيشينجر.

As @realDonaldTrump said, US sanctions will target critical sectors of Iran’s economy. German companies doing business in Iran should wind down operations immediately. — Richard Grenell (@RichardGrenell) May 8, 2018

وقال إيشينجر رداً على تغريدة السفير: نصيحتي بعد تجربة طويلة في منصب سفير، أعلنوا عن سياسات بلدكم، وقوموا بأعمال اللوبي في البلد المضيف. لكن إذا كنتم لا ترغبون بمواجهة مشاكل فلا تقولوا للبلد المضيف ما ينبغي أن يفعله.

وتابع: الألمان حريصون على الاستماع، لكنهم سيرفضون التعليمات.

تجدر الإشارة إلى أن السفراء الأجانب يقدمون أوراق اعتمادهم للرئيس الألماني بعد أيام من قدومهم إلى البلاد، إلا أن الوضع بالنسبة لغرينيل كان مختلفاً، حيث قدم أوراق اعتماده في نفس اليوم الذي وصل فيه برلين، الأمر الذي لفت إليه الأنظار.

كما أجرى غرينيل زيارة إلى السفارة الإسرائيلية لدى برلين فور تسلمه منصبه.

والثلاثاء الماضي، أعلن ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، مبررًا قراره بأن الاتفاق النووي سيئ، ويتضمّن عيوبًا من وجهة نظره، تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياسة طهران في الشرق الأوسط.

وفي 2015، أبرمت إيران الاتفاق النووي مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والصين وروسيا، ويقضي بفرض قيود وتفتيش دائم على برنامجها النووي، وحصره في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.