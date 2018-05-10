صور صادمة.. طفل حي مرمي داخل كيس نفايات في لبنان

هزت صور تم تداولها على مواقع التواصل الأربعاء العديد من اللبنانيين، بعد أن أظهر طفلاً يكاد لا يبلغ السنتين، مرمياً في كيس في أحد الشوارع بمدينة #طرابلس شمال #لبنان .

وفي التفاصيل، عثرت القوى الأمنية على طفل موضوع داخل كيس أسود للنفايات، في شارع نقابة الأطباء في طرابلس، وقد تبين أنه على قيد الحياة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقد تم التواصل مع الصليب الأحمر اللبناني الذي توجه إلى المكان وعاين الطفل، ونقله إلى أحد المستشفيات، من أجل معاينته وإجراء كافة الفحوصات اللازمة، للتأكد من عدم وجود أي خلل أو مرض، وتبين أنه بصحة جيدة.

يشار إلى أنه لم تعرف هوية الطفل حتى الساعة، ولا معلومات عن والديه أو أي أقرباء له.