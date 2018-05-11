شاهد.. ذئب يتجول بحرية في مطار بيشة

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تجول ذئب في مطار بيشة بحرية تامة أثناء الليل، دون تدخل أحد، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين النشطاء، في حين أوضح مدير المطار، علي بن عبدالله الشهراني، أن هناك دوريات دائمة من قبل فرق السلامة والصيانة لضمان عدم وجود أي حيوانات برية في ساحات مدرج المطار.

♦️أكد مدير مطار #بيشة ، بعد تداول مقطع ذئب في المطار أن فرق السلامة والصيانة تقوم بدوريات دائمة لضمان خلو منطقة ساحات مدرج #المطار من الحيوانات البرية.



وكشف أن وجود هذه #الحيوانات بكثرة سببه، أن أرض المطار ممتدة على مساحات كبيرة وتشترك في حدودها مع المناطق البرية pic.twitter.com/LICGGffD02 — السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) May 10, 2018

وقال الشهراني إن أرض المطار ممتدة على مساحات كبيرة وتشترك في حدودها مع المناطق البرية البعيدة عن السكان، مؤكداً وجود ذئاب وكلاب تتجول في المطارات، وهذا أمر معروف، وهو ما تسبب في صدمة لدى الناشطين الذين تحدثوا عن ظهور ضب في مدرج الطائرات بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم، حيث يُعتبر وجود أي جسم على مدرج المطار تهديداً لسلامة الطائرات، ويتسبب بحوادث في حال انجذابه إلى داخل محرك الطائرة، حيث إن القوانين تلزم الطيارين بالإبلاغ عن كل ما يحتمل تهديده لسلامة الطيران.