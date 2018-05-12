بالفيديو.. ساسة العراق يغنون "ديسباسيتو"

من بين هؤلاء الـ 14 مليون فيسبوكي والآلاف على تويتر من يبتكر طرقا للتعبير عن همومه عبر الأغاني والشعر.

ومثلما يظهره الفيديو المرفق، انتشرت أشهر الأغاني اللاتينية للعام الماضي #ديسباسيتو بنسختها العراقية.. دمى على شكل #النجيفي و #المالكي وغيرهما، يدعون العراقيين إلى انتخابهم كل واحد لأسبابه المذكورة.

موضوع يهمك البرلمان العراقي مقسم بين ثلاث كتل رئيسية: الشيعة والسنة والكرد، ويضم 328 مقعداً، يحظى الشيعة بـ179 مقعداً أي الأغلبية،... شاهد بالتقنية الافتراضية.. هكذا يتم تقسيم برلمان العراق العراق

وقد بدأ العراقيون، صباح اليوم السبت، بالاقتراع لاختيار ممثليهم في انتخابات تشريعية اكتملت الاستعدادات لها، وفق المفوضية العليا للانتخابات، وهي أول انتخابات برلمانية يشهدها #العراق منذ هزيمة تنظيم "داعش"، حيث استنفرت السلطات نحو 900 ألف عنصر من الشرطة والجيش لتأمين مراكز الاقتراع.