أغنية تحطم مشاهدات يوتيوب.. "بطلها" محمد صلاح

أهدى مغني الراب المغربي الفرنسي لافوين أغنية للاعب المصري الشهير محمد صلاح، استطاعت أن تحقق حوالي مليوني مشاهدة بعد ساعات فقط من إطلاقها على موقع #يوتيوب.



وأراد هذا الفنان الذي يعتبر حاليا من أشهر فناني الراب في #فرنسا والعالم، من خلال هذه الأغنية التي صوّرها على طريقة الفيديو كليب، تكريم صلاح بعد تألقه خلال الموسم الكروي الحالي رفقة فريقه #ليفربول الإنجليزي ومساهمته في وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك نجاحه مع منتخب بلاده في الترشح إلى مونديال روسيا بعد سنوات من الغياب.

وسبق لهذا الفنان الذي يمتلك أكثر من 100 أغنية و14 ألبوماً، أن أهدى أغنية للاعب الفريق الإيفواري دروغبا ولاعب المنتخب الفرنسي بيير إميريك أوبامايانغ، حققت مئات الملايين من المشاهدات.