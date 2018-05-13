شاهد شرطياً ينقذ سائقاً من سيارة مشتعلة في دبي

في خطوة شجاعة، أنقذ أحد عناصر #شرطة_دبي ، سائقاً بعد أن اشتعلت سيارته السبت، ولم يتمكن من فتح باب المركبة.

ونشرت شرطة دبي على حسابها على تويتر، فيديو للحادث، وأفادت بأن الرقيب محمد أحمد محفوظ من مرتب المهمات الصعبة بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي تمكن من إنقاذ مواطن إماراتي من وسط ألسنة النيران بشجاعته واحترافيته بعد أن شاهد حريقاً يلتهم سيارة في طريق العودة إلى منزله على شارع الشيخ محمد بن زايد .

أنقذ الرقيب محمد أحمد محفوظ من مرتب المهمات الصعبة بالإدارة العامة للنقل والانقاذ في #شرطة_دبي مواطن من وسط ألسنة النيران بشجاعته واحترافيته بعد أن شاهد حريقاً يلتهم سيارة في طريق العودة إلى منزله على شارع الشيخ محمد بن زايد . pic.twitter.com/B7ptmPFL6a — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) May 12, 2018

وفي التفاصيل، قام الرقيب الشجاع بعد أن وجد باب السيارة مغلقاً، باتخاذ إجراءات السلامة الوقائية بإطفاء الحريق مع مساعدة بعض الذين تجمعوا في المكان، وشاءت الظروف تواجد صهريج ماء بالقرب من موقع الحادث وعلى الفور تم إطفاء الحريق وكسر الباب وإنقاذ السائق.