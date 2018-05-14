شاهد.. نواب إيران يتبضعون باسطنبول و"يحاضرون" للشعب

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطعاً يظهر نواباً إيرانيين من التيار الأصولي المتشدد يتبضعون من متجر في مدينة اسطنبول التركية، بينما يحاضرون للشعب عن ضرورة دعم الصناعات والإنتاج المحلي، ويرددون في خطبهم شعار العام الإيراني الجديد الذي أطلقه المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي حول "دعم المنتجات والسلع الوطنية".

ويظهر في الفيديو الذي يعود إلى يوم الجمعة الماضي بحسب الناشطين، كلا من علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني ونواب آخرين من التيار الأصولي في أحد المتاجر في اسطنبول.

يذكر أنه غالباً ما يحث هؤلاء النواب الشعب الإيراني لمقاطعة البضائع الأجنبية وشراء السلع والمنتجات المحلية لدعم الإنتاج المحلي، ما أثار سخط المعلقين عبر مواقع التواصل الذين رأوا بأن هذا يظهر "زيف الشعارات التي يرفعها مسؤولو وأنصار النظام حول المبادئ الوطنية".

وكان المرشد الإيراني قد دعا في كلمة تهنئة للشعب الإيراني بمناسبة العام الفارسي الجديد "النوروز" في مارس الماضي إلى تعزيز الإنتاج الوطني لحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية في البلاد، مطلقاً على العام الإيراني الجديد تسمية عام (دعم السلع الإيرانية)".