هكذا علق محمد صلاح على فوزه بالحذاء الذهبي.."تعالي إلي"

بجملة وصورة إيموجي ضاحكة، وبعض الصور من المناسبة، علَّق #محمد_صلاح على فوزه الأحد بجائزة الحذاء الذهبي.

وكتب على حسابه على تويتر مساء الأحد بالإنجليزية، قائلاً: "جائزة الحذاء الذهبي، تعالى إليَّ يا بنيَّ!". ونشر صوراً له حاملاً الجائزة، والفرح يغمره.

Golden Boot? Come here to daddy 😂 pic.twitter.com/GasYbIerEm — Mohamed Salah (@MoSalah) May 13, 2018

وكان اللاعب المصري الدولي المحترف في صفوف #ليفربول، عاد مع زوجته وابنته إلى ملعب الآنفيلد معقل فريقه الإنجليزي، بعد نهاية مباراته مع برايتون التي انتهت برباعية نظيفة، وبصحبته ابنته مكة وزوجته ليتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وسط عاصفة من التصفيق.

موضوع يهمك شاركت "مكة" ابنة اللاعب المصري المحترف في صفوف #ليفربول الإنجليزي، في الاحتفال بفوز والدها بجائزة الحذاء الذهبي بعدما... شاهد.. مهارات مكة ابنة محمد صلاح في لعب كرة القدم الأخيرة

وردد جمهور ليفربول أغنية "الملك المصري"، الخاصة بمحمد صلاح، في أجواء احتفالية له.

يذكر أن محمد صلاح كان قد أحرز هدفاً وصنع آخر ليقود فريقه ليفربول للفوز برباعية نظيفة على برايتون في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتوج هدافاً للدوري متخطياً هاري كين لاعب فريق تونتهام.