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شاهد.. الممرض بعد تعرضه لهجوم وحشي بمستشفى في السعودية

المصدر: دبي - العربية.نت
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بعدما أكدت وزارة الصحة السعودية أن الممارس الصحي، الذي تعرض لاعتداء بسكين في مستشفى خاص بالمدينة المنورة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة الممرض الفلبيني بعد خضوعه لعملية معقدة ونقل دم وبصحبته الطبيب السوداني، عدلي محمد سعيد، الذي تدخل لإنقاذ الممرض وقت الحادث.

يذكر أن الجهات الأمنية في #المدينة المنورة، ألقت، الجمعة، القبض على شخص سدد طعنات بآلة حادة في يد أحد الممارسين الصحيين بمستشفى خاص، ثم فر هارباً بعد جريمته.

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أقدم شخص مجهول على الاعتداء على موظف في إحدى المستشفيات في #المدينة .وأظهرت كاميرا المراقبة التي التقطت الاعتداء الوحشي،...

بالفيديو.. اعتداء وحشي وطعن موظف في قلب مستشفى بالمدينة بالفيديو.. اعتداء وحشي وطعن موظف في قلب مستشفى بالمدينة السعودية

وأظهرت كاميرا المراقبة التي التقطت الاعتداء الوحشي، رجلاً يدخل ردهة المستشفى ويتوجه إلى أحد الموظفين ويوجه له طعنة بسلاح أبيض عدة مرات، وقد بدا الدم على الأرض تحت الموظف الذي تم إنقاذه من بين يدي المعتدي.

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#المدينة, #طعن ممارس صحي بالمدينة

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