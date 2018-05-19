شاهد.. الممرض بعد تعرضه لهجوم وحشي بمستشفى في السعودية

بعدما أكدت وزارة الصحة السعودية أن الممارس الصحي، الذي تعرض لاعتداء بسكين في مستشفى خاص بالمدينة المنورة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة الممرض الفلبيني بعد خضوعه لعملية معقدة ونقل دم وبصحبته الطبيب السوداني، عدلي محمد سعيد، الذي تدخل لإنقاذ الممرض وقت الحادث.

#طعن_ممارس_صحي_بالمدينه



الممرض الفلبيني بعد خضوعه لعملية ونقل دم . والطبيب السوداني دكتور عدلي الذي انقذه من السفاح . pic.twitter.com/cuePySQhd8 — كمال الدسيس - سودان (@jkr1700) May 18, 2018

يذكر أن الجهات الأمنية في #المدينة المنورة، ألقت، الجمعة، القبض على شخص سدد طعنات بآلة حادة في يد أحد الممارسين الصحيين بمستشفى خاص، ثم فر هارباً بعد جريمته.

موضوع يهمك أقدم شخص مجهول على الاعتداء على موظف في إحدى المستشفيات في #المدينة .وأظهرت كاميرا المراقبة التي التقطت الاعتداء الوحشي،... بالفيديو.. اعتداء وحشي وطعن موظف في قلب مستشفى بالمدينة السعودية

وأظهرت كاميرا المراقبة التي التقطت الاعتداء الوحشي، رجلاً يدخل ردهة المستشفى ويتوجه إلى أحد الموظفين ويوجه له طعنة بسلاح أبيض عدة مرات، وقد بدا الدم على الأرض تحت الموظف الذي تم إنقاذه من بين يدي المعتدي.