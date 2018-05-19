هذه حقيقة فيديو "مذبحة" الغزلان في تبوك

بعد أن أثار مقطع فيديو يظهر عرضاً لغزلان ميتة تم اصطيادها، جدلاً على مواقع التواصل، أوضحت شرطة تبوك حقيقة هذا الفيديو.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة تبوك العقيد، خالد الغبّان، الجمعة، ملابسات مقطع الفيديو، قائلاً إنه تبين أن عملية الصيد والتصوير تمّت خارج المملكة، مضيفاً أن المقطع تم إرساله إلى أحد المواطنين فشاركه على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يذكر التفاصيل.

موضوع يهمك مقطعا فيديو متناقضان لا يتجاوزان 30 ثانية، أحدهما لعملية إطلاق غزلان في محمية، والآخر لعملية صيد وإبادة لمجموعة من... شاهد.. فيديوهان متناقضان لغزلان يثيران السعوديين السعودية

وكان محمد السبيعي، مدير العلاقات العامة بالهيئة #السعودية للحياة الفطرية، قال بدوره لـ"العربية.نت" إن المقطع الذي تم تداوله لعملية إبادة مجموعة من الغزلان، صور خارج #السعودية، وليست له علاقة بعملية الإطلاق الأخيرة التي تمت بنجاح في محمية الخنفة.

كما أعلنت شرطة #تبوك أنه تم التعرف على صاحب المقطع والوصول إليه، واتّضح أنه مواطن في العقد الرابع من العمر

وقال الغبان: "بإحضاره وسماع أقواله، أكد أنه هو من ظهر بالمقطع الذي تم تصويره بإحدى الدول العربية القريبة، وأن من قام بالتصوير أحد مرافقيه، ومن ثم إرسال المقطع إلى أحد أصدقائه بالمملكة الذي قام بدوره بنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي".