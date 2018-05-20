صالح الراشد وشيلاء سبت وسارة الودعاني "يكشفون" المستور!

ضمن الموسم الرمضاني من برنامج تفاعلكم الذي تقدمه الزميلة سارة الدندراوي، حلَّ الإعلامي صالح الراشد والفنانة شيلاء سبت والناشطة على مواقع التواصل سارة الودعاني مقدمو برنامج 3s ضيوفاً في بث مباشر جمع بين قناة العربية وقناة atv الكويتية.

صالح الراشد أكد أنه كان سيقدم البرنامج برفقة شيلاء سبت، التي تجمعه بها صداقة قوية على حد وصفه إلا أن إدارة القناة رأت أن تقدم البرنامج معهما السعودية سارة الودعاني، وهو ما وجد ترحيباً منه.

ولم ينفِ الراشد وقوع خلاف بينه وبين سارة الودعاني، وتحديداً على البوستر الإعلاني للبرنامج، وهو الأمر الذي نفته الودعاني موضحة أنه اختلاف في وجهات النظر رجحت فيه وجهة نظر صالح على حد قول الودعاني.

وحول تجربتها في تقديم برنامج للمرة الأولى، أشارت الفنانة شيلاء سبت إلى عروض لتقديم برنامج في رمضان قدمت لها سابقا إلا أن ارتباطها بعمل فني حال دون خوضها التجربة، مثنية في الوقت نفسه على تجربتها الوليدة، مؤكدة أن صالح الراشد دعمها في هذه التجربة. ونفت شيلاء الشائعات التي تدور حولها وحول الراشد وأنهما على وشك الزواج، فيما علق الراشد على الموضوع بأن الثنائيات في الوطن العربي ليس من الضرورة أن تنتهي بالزواج ضارباً المثل بالثنائي حسين فهمي ونجلاء فتحي وسعاد عبد الله وعبد الحسين عبد الرضا، حيث ظهروا كثنائيات "أخوية" على الشاشة فقط، مضيفاً "إن تزوجت وشيلاء سبت فسأقوم بتطليقها بعد يوم واحد".

سارة الودعاني أكدت أن تقديم البرامج أمنيتها، وأنها ستخلق فرصا مستقبلا للاستمرار في هذا المجال.

الحوار بين سارة دندراوي ومقدمي برنامج 3s تطرق أيضاً إلى خطوبة سارة الودعاني، وسبب إخفائها صورة زوجها، حيث أكدت أنها قد تقوم بالكشف عن شكله بسبب التعليقات التي تصلها على مواقع التواصل، ونفت الودعاني أنها تخفي شكل زوجها مضيفة: "لقد شاهد الناس جسمه ويده وشماغه وحواجبه". وأن زوجها هو من يرفض الظهور الإعلامي، وهو ما أكدته شيلاء سبت أيضاً، لكنْ لصالح الراشد في هذا الموضوع رأي آخر، فقد أكد أن غيرة سارة الودعاني الشديدة على زوجها الوسيم وراء عدم نشر صوره.

سارة الودعاني لم تنفِ ذلك مضيفة أنها حينما تخرج مع زوجها ترتدي النقاب.

وللدراما كان نصيب من الحوار، فشيلاء سبت أكدت استمرار التصوير في مسلسل "التاسع من فبراير" الذي تشارك فيه هذا العام، متمنية أن ينال دورها إعجاب الجمهور.

وعن النجوم الذين من المقرر أن يستضيفهم البرنامج أكد مقدموه أن الموسم حافل بأسماء كبيرة من بينها شخصيات مؤثرة وفنانون مثل محمد صفر، وفرح الصراف والنجمة الكويتية فاطمة الصفي والنجمة المصرية نشوى مصطفى.