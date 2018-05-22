"خليه يعوم".. حملة مغربية لمقاطعة شراء الأسماك

أطلق مغاربة، اليوم الثلاثاء، حملة لمقاطعة شراء الأسماك، بسبب ارتفاع أسعارها.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه المغرب، منذ 20 أبريل/نيسان الماضي، حملة شعبية لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية.

وأعلن نشطاء على منصات التواصل الاجتماعية عن حملة لمقاطعة شراء الأسماك، مطالبين بخفض أسعارها، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول".

وأطلقوا هاشتاغ باسم "خليه يعوم" و"خليه يخناز" (يفسد).

وبلغ ثمن الكيلوغرام من سمك السردين 30 درهماً (3 دولارات أميركية)، بينما يبلغ ثمنه عادة 10 دراهم (دولار واحد).

وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الثلاثاء الماضي، إنه يتابع حملة المقاطعة بـ"اهتمام".

وشدد العثماني، أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، على أن حكومته تدافع عن مصلحة المواطن وحرية الاستثمار في الوقت نفسه.