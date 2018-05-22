شخص يعلم طفلاً التدخين.. والنائب العام يأمر بالقبض عليه

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لشخص، وهو يقوم بوضع سيجارة في فم طفل لا يتجاوز عمره السنتين، وكأنه يعلمه طريقة التدخين.

وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل، وقالوا إن هذا التصرف انتهاك واضح لحقوق الطفل، ويجسد عدم الإحساس بالمسؤولية. كما ندد المغردون بما اعتبروه "وقاحة الشخص الذي قام بتصوير فعلته الشنيعة، ونشر المقطع".

ووجّه النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو يعلّم الطفل التدخين.

وأوضح مصدر في النيابة العامة أن ذلك يأتي "انطلاقا من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه، وإيمانا ويقينا منها لما أنيط بها من الحق بتحريك الدعوى الجزائية تجاه أي كان، بمن فيهم والدا الطفل أو من يقوم على رعايته إذا ثبت وجود شبهة جنائية".

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن ‏‫وحدات الحماية الاجتماعية تتحقّق من المقطع المتداول.

وقال أبا الخيل إنه "إذا ثبتت ممارسة الشخص الإساءة للطفل فإنه سيخضع للمساءلة والمسؤولية وفق نظام حماية الطفل".