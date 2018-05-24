بعد زواج سري.. حليمة بولند تكشف اسم عريسها

عبر صور وفيديوهات قصيرة على حساباتها على مواقع التواصل، لاسيما "سناب شات" و"انستغرام"، كشفت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، الثلاثاء، عن عقد قرانها.

ونشرت صوراً تظهر يدها ويد زوجها، معلقة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني اليوم وحبيت أشارك كل محبيني فرحتي".

وعلى الرغم من أن الإعلامية المثيرة للجدل كانت كشفت قبل أشهر أنها متزوجة سراً، إلا أنها رفضت في حينه الإدلاء بأي معلومات عن زوجها أو حتى الكشف عن اسمه.

إلا أن بولند كشفت عن اسم زوجها فقط دون أي تفاصيل، إذ بدا اسم الزوج "عبدالرزاق" محفوراً على المحبس.

كما نشرت صورة تجمع يدها بيد زوجها، وكتبت معلقة: "الله لا يحرمني منك يا عالمي كله".