شاهد أحلام تبكي.. وتصالح نوال الكويتية

جمع الإعلامي، علي العلياني، في برنامج مجموعة إنسان الذي يعرض طوال شهر رمضان على قناة إم بي سي 1 بين الفنانتين نوال الكويتية والإماراتية أحلام، عقب خلافات بينهما.

وبعد فقرات تحدثت فيها الفنانة الإماراتية عن حياتها الخاصة، وعن حلمها بأن تصبح داعية دينية، تحدثت عن خلافاتها مع نوال الكويتية، لكن الأبرز كان مداخلة نوال على الهواء والصلح مع أحلام.

العلياني يصلح بين احلام ونوال الكويتية واحلام تبكي على الهواء#مجموعة_إنسان #احلام_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/18nWM00Zzm — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 24, 2018

وتبادلت الفنانتان عبارات الاعتذار، حيث قالت نوال لأحلام: أنت أكرم مني لأنك بادرت للاعتذار، على ما يظهر في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت".

وفي البداية قالت أحلام إن نوال الكويتية فهمت كلامها خطأ، وإن هناك من يحاول الإيقاع بين الفنانتين، بسبب تأويل التغريدات بطريقة غير صحيحة.

وكانت عدة خلافات نشبت بين الفنانتين، أحدها خلال عام 2016، حينما أعادت أحلام نشر فيديو لإعلامي كويتي يلمّح إلى نوال قائلاً "رايحة الحفلة بكامل سلامتها (..) لا حركات قرعة".