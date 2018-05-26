فيديو.. ابن ملك البحرين بسوق السمك ومعه "هدية" لصيادين

زار الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين، هذا الأسبوع، شقيقين بحرينيين يعملان بصيد وبيع الأسماك في بسطتهما في مدينة حمد.. حاملاً لهما مفاجأة جميلة.

وقال الشيخ ناصر، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، للشقيقين محمد وجاسم فلامرزي إنه يزورهما بناءً على توجيه من ملك البحرين، وإنه سيوجّه بفتح مطعم لهما وسيتولى مهمة استخراج سجل تجاري له.

كما منح الشيخ ناصر الشقيقين طراداً جديداً. وأحضر معه خلال الزيارة مندوباً من "سوبرماركت" شهير جداً كي يقوم الشابان بتوريد الأسماك لها.

ووثق مقطع فيديو زيارة الشيخ نصار للشقيقين، حيث ظهر نجل ملك البحرين يقول لهما إنه سيحضر العام المقبل كي يأكل في مطعمهما الجديد.

وكان الشاب محمد #فلامرزي المعروف في #البحرين بخفة دمه وطريقة استقطابه المميزة للزبائن، قد ظهر في مقطع فيديو وهو حزين بسبب نقل بسطته من مكانها، ليتفاعل معه الشيخ ناصر آل خليفة بزيارته والتوجيه بمساعدته.