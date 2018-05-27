بماذا رد مقدم "جوائز السعودية" على "دمك مش خفيف"؟

عندما لا تقتصر فرحة "الفوز" على المشارك فقط، بل على "طارح السؤال" أيضاً، فلا بد من أن يكون الفنان عبدالمجيد الرهيدي هو المقدم، حيث شهدت أولى حلقات برنامجه "جوائز السعودية" الرمضاني احتفالاً لا مثيل له، بفوز أحد المشاركين.

فأوضح الرهيدي أنه يعتبر نفسه كاسباً كلما قدم جائزة، وذلك خلال استضافته في برنامج "تفاعلكم" مع الزميلة سارة الدندراوي على شاشة "العربية".

وأعرب عن أن تعامل "هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية" معه كانت بمنتهى الاحترافية، حيث إنها حضّرته جيداً لتجربته الأولى من نوعها، حتى أصبح "مثل سارة الدندراوي"، كما قال مازحاً، لترد عليه سارة "أكيد أحسن ما دام بتوزع جوائز".

ولم تخلُ الحلقة من "الكوميديا"، التي عودنا عليها الرهيدي، حيث سأل الدندراوي "ما عندك ضيف غيري؟"، وذلك بعد استضافتها له، ثلاث مرات، لتجاوبه على الفور "تعود كل سنة بعمل أقوى في رمضان، فلا مهرب من استضافتك".

وعن جملته الشهيرة "ما في فلوس موني موني" التي يقولها في "جوائز السعودية"، كشف عن أنه قالها للمرة الأولى العام الماضي في "تفاعلكم"، مع الدندراوي، مؤكداً أنه لا يُحضر ماذا يقول، ويعتمد على العفوية.

أما عن الحسابات الوهمية التي تحمل اسم برنامجه عبر "تويتر"، فقال إنها غلطته لأنه هو من اقترح إنشاء حساب على "تويتر"، قائلاً: "بعد 5 دقائق من إقفال أحد الحسابات الوهمية، يظهر حساب آخر".

وإلى من وجه له رسائل مثل "حركاتك مبالغ بها"، و"دمك مش خفيف"، قال بسخرية "الله يعينكم عليّ، صوموا لله 30، اليوم 10، وباقي 20.. استحملوني".

وبروحه المرحة، قال إن صفة "دبدوب" لا تزعجه أبداً لأنه لا يخجل من "خلقة ربه" له، مؤكداً أنه إنسان متصالح مع نفسه، وأنه من المستحيل أن يزعل لمن يطلق عليه مثل هذه التسميات على الهواء مباشرة، لأنه كما قال: "أنا هنا لخدمتهم، لا لأزعل منهم".

يذكر أن الرهيدي يقدم حالياً عملاً كوميدياً بعنوان "عوض أباً عن جد" في رمضان، تدور أحداثه حول شخصية "عوض" التي تسرد شخصيتها على مدى عصور عدة، ابتداءً من العصر الجاهلي، وحتى اللحظة، وهو من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي.