بالفيديو.. خلاف بين سائقين ينتهي بحادث مروع في السعودية

تداول مغردون سعوديون على مواقع التواصل، ليل الأحد، فيديو لخلاف بين سائقين، انتهى بحادث مروع.

وظهرت في الفيديو سيارتان تتصادمان بشكل خفيف في البداية على #طريق_الجبيل ، إلا أنه سرعان ما انحرفت إحدى السيارتين واصطدمت بشكل عنيف بالحاجز الحديدي على الطريق.

وقد أفيد بأنه تم تسجيل الحادث والتحقيق فيه من قبل مرور المنطقة الشرقية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق سائقي المركبتين.