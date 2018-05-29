السدحان بعد غضبه على الحربي: يحق لي أن أقسو على أولادي

أعرب الفنان السعودي #عبدالله_السدحان عن انزعاجه ممن ينتقد مسلسله الكوميدي #بدون_فلتر بطريقة سلبية ويقلل من شأنه، مشيراً إلى أن 11 كاتباً شارك في كتابة العمل، وتولى إخراجه 6 مخرجين، منهم فتيات أيضاً.

وأكد السدحان أن "هناك فرقا بين النقد البنّاء والنقد الذي يهدف للإساءة والشماتة!".

وأضاف خلال استضافته في برنامج "تفاعلكم" مع سارة دندراوي على شاشة "العربية" أنه قسا على الإعلامي طارق الحربي الذي يقدم برنامج "رادار طارئ"، باعتباره ابناً له، وتابع: "لي الحق أن أقسو على أولادي". وأوضح أن ما أثار غضبه تجاه الحربي هو النقد "الشخصي"، غير البنّاء، والذي لا يتحلى بالصدق.

وعن القضية التي رفعها المخرج والمنتج عامر الحمود ضده، وضد الفنان السعودي ناصر القصبي بسبب ملكية اسم "طاش ما طاش"، فقال #السدحان إنها قضية "مشابهة لقضية فلسطين"، بحيث أنها لم تنته حتى اللحظة. واعتبر أنها "قضية من لا شيء".

وفي سياق آخر، وعندما سألته دندراوي عن حساباته البنكية بعد تداول خبر حجز السلطات السعودية عليها، بسبب القضية ذاتها، قال السدحان: "هذه أمور خاصة تنتهي مع الوقت ومع الزمن ولا أعتقد أنه مهم لكِ أو للمشاهد أن يعرفها".

يذكر أن السدحان شن هجوماً على الحربي عبر حسابه على" تويتر"، ليدافع عن إحدى حلقات مسلسله مغرداً: "من نصّبَ نفسه ناقدا، نعم الأغنية من الراديو إلى أن تم طرق الباب ثم تحولت إلى مؤثر موسيقي بأغنية تناسب الحالة كأي عمل ليخرج من لا يفقه وينتقد وبدون علم، نقبل النقد وليس الاستهزاء. الله يصلحك ثانياً من أنت". وأضاف في تغريدة أخرى "بعدين من نصب هذا البوق ليكون ناقدا وهو لا يعرف أبجديات التمثيل والأداء الحسي ليتحول لناقد وأين النقد؟" قبل أن يعود ويمسحها.