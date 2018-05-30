حبس المطربة المصرية بوسي 9 سنوات لهذا السبب

قضت محكمة جنح النزهة في مصر اليوم الأربعاء بحبس #المطربة_بوسي 9 سنوات، بعد ثبوت تورطها في إصدار شيكات بدون رصيد في 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

وكان طليق #بوسي قد تقدم بدعاوى ضدها يتهمها بتحرير شيكات بقيمة 5 ملايين جنيه له، ثبت بعد ذلك أنها بدون رصيد.

وقالت المطربة أمام المحكمة في جلسة سابقة إن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لذلك قررت المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها ومقارنة خطها بالخط الموجود على الشيكات.

وكانت المطربة قد أعلنت عل الهواء مباشرةً خلال مداخلة على شاشة إحدى الفضائيات المصرية انفصالها عن طليقها لخيانته لها مرتين، إحداهما مع واحدة من صديقاتها، حسب تأكيدها. وأشارت إلى أنها بعد اكتشاف الخيانة الأولى طلبت منه الطلاق.