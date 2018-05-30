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داعية كويتي: إصابة محمد صلاح عقاب من الله

المصدر: العربية.نت
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أثارت إصابة نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا الكثير من الجدل حول مدى خطورة الإصابة، وما إذا كانت ستمنعه من اللحاق بمنتخب بلاده مع انطلاق مباريات كأس العالم بروسيا بعد حوالي أسبوعين.

إلا أن الداعية الكويتي، مبارك البذالي، المعروف بتشدده، له رأي مختلف في هذا الموضوع، حيث يرى أن إصابة صلاح كانت بمثابة عقاب من الله "بسبب قراره اللعب مفطراً في ناديه ليفربول"، على حد قوله.

ودوّن مبارك البذالي عبر مجموعة من التغريدات على حسابه في "تويتر" أن "محمد صلاح أفطر لأجل ليفربول فعاقبه الله بذلك"، وأضاف: "مسألة إفطار محمد صلاح أنه كان صائماً ثم أفطر لأجل لعب الكرة وليس لأجل السفر، فالأمر هي نية الإفطار".

وأضاف: "كم قصة سمعناها ربط الحادث بالحدث..؟ إن فلانا كان ظالما أو فلان عمل كذا فعاقبه الله ..! من أخبركم أن الله عاقبه..؟ لهذا الذي حصل مع اللاعب محمد صلاح ليس من القصص التي نسمعها إنها من واقعنا ولهذا لا تصدقون . ثم إن الله عز وجل يعاقب المؤمن الصادق ليرجعه عن خطئه أو غفلته ..".

وقال في تغريدة أخرى: "لا يظن ظان وخاصة المسلم أن الحياة تدار بالعقل والجهد، بل الحياة بيد الله يأتيها من يشاء سواء اجتهد أو لم يجتهد، هداك الله يا محمد صلاح ولعل الأمر فيه خير لك في كل نواحي الحياة..".

وحول تطورات علاج النجم محمد صلاح، كشف اتحاد الكرة المصري، الأربعاء، أن التشخيص النهائي لإصابة محمد صلاح يؤكد إصابته بجزع في رباط الكتف، وتم تحديد مدة للعلاج من أسبوعين لثلاثة أسابيع، مما يعني أنه لن يتمكن من المشاركة في مباراة مصر الأولى في المونديال المقررة يوم 15 من يونيو القادم.

كلمات دالّة

#مباراة مصر ضد أوروجواي, #المنتخب المصري, #مبارك البذالي, #روسيا, #محمد صلاح

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