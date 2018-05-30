داعية كويتي: إصابة محمد صلاح عقاب من الله

أثارت إصابة نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا الكثير من الجدل حول مدى خطورة الإصابة، وما إذا كانت ستمنعه من اللحاق بمنتخب بلاده مع انطلاق مباريات كأس العالم بروسيا بعد حوالي أسبوعين.

كم قصة سمعناها ربط الحادث بالحدث ..؟

ان فلان كان ظالم او فلان عمل كذا فعاقبه الله ..!

من اخبركم ان الله عاقبه ..؟

لهذا الذي حصل مع اللاعب محمد صلاح ليس من القصص التي نسمعها إنها من واقعنا ولهذا لا تصدقون ..

ثم ان الله عز وجل يعاقب المؤمن الصادق ليرجعه عن خطأه او غفلته .. — مبارك البذالي (@mubaark) May 30, 2018

إلا أن الداعية الكويتي، مبارك البذالي، المعروف بتشدده، له رأي مختلف في هذا الموضوع، حيث يرى أن إصابة صلاح كانت بمثابة عقاب من الله "بسبب قراره اللعب مفطراً في ناديه ليفربول"، على حد قوله.

ودوّن مبارك البذالي عبر مجموعة من التغريدات على حسابه في "تويتر" أن "محمد صلاح أفطر لأجل ليفربول فعاقبه الله بذلك"، وأضاف: "مسألة إفطار محمد صلاح أنه كان صائماً ثم أفطر لأجل لعب الكرة وليس لأجل السفر، فالأمر هي نية الإفطار".

مسألة إفطار محمد صلاح انه كان صائما ثم افطر لأجل لعب الكرة وليس لأجل السفر ..

فالأمر هي نية الإفطار .. — مبارك البذالي (@mubaark) May 28, 2018

وأضاف: "كم قصة سمعناها ربط الحادث بالحدث..؟ إن فلانا كان ظالما أو فلان عمل كذا فعاقبه الله ..! من أخبركم أن الله عاقبه..؟ لهذا الذي حصل مع اللاعب محمد صلاح ليس من القصص التي نسمعها إنها من واقعنا ولهذا لا تصدقون . ثم إن الله عز وجل يعاقب المؤمن الصادق ليرجعه عن خطئه أو غفلته ..".

وقال في تغريدة أخرى: "لا يظن ظان وخاصة المسلم أن الحياة تدار بالعقل والجهد، بل الحياة بيد الله يأتيها من يشاء سواء اجتهد أو لم يجتهد، هداك الله يا محمد صلاح ولعل الأمر فيه خير لك في كل نواحي الحياة..".

تصريخي لصحيفة عربي بوست عن اللاعب محمد صلاح

"عاقبه الله بالإصابة لأنه أفطر من أجل ليفربول".. داعية كويتي يبرر ما نشره عن محمد صلاحhttps://t.co/WN4l0MfpGX — مبارك البذالي (@mubaark) May 29, 2018

وحول تطورات علاج النجم محمد صلاح، كشف اتحاد الكرة المصري، الأربعاء، أن التشخيص النهائي لإصابة محمد صلاح يؤكد إصابته بجزع في رباط الكتف، وتم تحديد مدة للعلاج من أسبوعين لثلاثة أسابيع، مما يعني أنه لن يتمكن من المشاركة في مباراة مصر الأولى في المونديال المقررة يوم 15 من يونيو القادم.