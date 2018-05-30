فيديو طريف.. ماذا فعل هذا الطفل لاحتضان الرئيس ترمب؟

في لحظة عفوية، وأثناء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقانون جديد خاص بالإجراءات الصحية، حاول طفل صغير لا يتعدى الرابعة من عمره جذب انتباه الرئيس محاولاً احتضانه، إلا أن الرئيس الأميركي كان منشغلاً بالتحدث لآخرين.

In cute moment, a young boy attempts several times to nab Pres. Trump's attention during signing of the "Right to Try Act"—and finally succeeds in getting a hug from the president. https://t.co/gxZhMPunds pic.twitter.com/YUKst8IoTW — World News Tonight (@ABCWorldNews) May 30, 2018

ولم ييأس الطفل، بل حاول مرة أخرى، إلا أن الرئيس ترمب لم ينتبه للمرة الثانية، فحاول للمرة الثالثة، وهنا بدأ الحاضرون في الضحك، فانتبه الرئيس الأميركي لوجود الطفل بجانبه فاحتضنه وقبّله، بينما ظهرت على وجه الطفل علامات الراحة وكأنه نال مراده كما ترونه في الفيديو المرفق.