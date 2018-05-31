باسم مغنية: لا أتعاطف مع المرأة الخائنة

بين وفاة زوجته وخيانتها، يطل الفنان اللبناني، باسم مغنية، على جمهوره من خلال مسلسل "تانغو"، والذي تعلم من أجله "رقصة تانغو واحدة"، بمساعدة مدرب الرقص رائد مراد، والفنانة دانييلا رحمة التي لعبت دور البطولة معه.

لم يتفق مغنية مع رأي "رحمة" التي تعاطفت مع دور "الخائنة" الذي لعبته، في النهاية، قائلاً إنه من المستحيل أن يتعاطف مع امرأة خائنة أو حتى رجل خائن، مؤكداً أنه كان على زوجته "فرح" أن تطلب الانفصال في المسلسل، حيث إن كلمة "خيانة" لا يمكن أن تكون كلمة إيجابية، مضيفاً أنه من الممكن أن يتعاطف على سبيل المثال مع "امرأة ظُلمت في مجتمعها ولجأت إلى الدعارة، لا الخائنة"، وذلك خلال استضافته في برنامج "تفاعلكم" مع الزميلة سارة دندراوي على شاشة "العربية".

أما عن صراع "الماضي والحاضر"، الذي يتميز به المسلسل، أكد مغنية أن طابع المسلسل لم يسبب له أي صعوبة لأن كما قال "الشخصية ذاتها ما بين الماضي، والحاضر، ولكن الأحاسيس هي التي تغيرت"، وعن علاقته بشخصية "لينا" التي تلعبها الفنانة دانا مارديني، فعلّق "المصيبة التي جمعتنا، قربتنا إلى بعضنا البعض".

وبمخزونه الفني الذي تجاوز الـ23 عاماً، أكد أن لا يمكن اعتبار التوليفة "السورية اللبنانية" هي الأنجح اليوم، لأن "الصح هو العمل الصح"، كما قال، بغض النظر إن كان العمل لبنانيا أو سوريا أو غير ذلك، مضيفاً "يجب الاقتناع بالشخصيات من أجل مسلسل ناجح".

يذكر أن مسلسل "تانغو" يدور أحداثه حول إطار اجتماعي رومانسي، يجسد بطولته باسل خياط، دانييلا رحمة، باسم مغنية، دانا مارديني، وآخرون. وهو من تأليف إياد أبو الشامات، وإخراج رامي حنا.