ديما بياعة: أشك بموهبتي.. ولا أنام قبل التصوير

"لا يوجد الصحيح والخاطئ في التاريخ". هكذا ردت الفنانة ديما بياعة على النقد الذي طال مسلسل "هارون الرشيد"، بسبب "تزويره للحقائق"، وفقاً لآراء البعض، مؤكدة أن المؤرخين اختلفوا في آرائهم وكتاباتهم للأحداث التاريخية.

وأشارت خلال استضافتها ضمن برنامج "تفاعلكم"، الذي تقدمه الزميلة سارة دندراوي على شاشة "العربية"، أن ما أعجبها في شخصية "العصماء" التي لعبتها في المسلسل أنها "مستقلة"، مؤكدة أن "العصماء" هي زوجة هارون الأولى، التي تزوجته دون علمها بمن يكون.

أما عن تجربة برنامج تلفزيون الواقع الذي خاضتها من إنتاج التلفزيون الرسمي السويدي، كانت البداية وفقاً لديمة مع رغبة زوجها "أحمد الحلو" شراء بيت صيفي هناك، لتكتشف أن التجربة من "أعظم تجاربها" لأنها أتت من دون تخطيط مسبق حيث استخدما تطبيق "سناب شات" في رحلتها لافتة إلى أن الفكرة لاقت إعجاب واحترام السويديين أكثر من العرب على حد تعبيرها، كما كشفت أيضاً أنها تلقت دعوة من ملك وملكة السويد، كارل الستاشر جوستاف وسيلفيا، لحضور حفل توزيع جوائز في السويد، متمنية أن يترشح العمل لنيل جائزة هناك.

وعن الشائعات التي تطلق حول حياتها الخاصة بين الحين والآخر، قالت إنها اعتادت على هذا الأمر، مؤكدة أن في العام الماضي لم تتلق أي إشاعة ضخمة، بل "طراطيش"، مشيرة إلى أنها لا تحظر منتقديها، ولا ترد على من يسيء إليها إلا بتعليق يجعله يخجل من نفسه.

وعندما سألتها دندراوي عن ابنيها فهد (13 عاماً) وورد (10 أعوام) اللذين يشعلان مواقع التواصل كلما نشرت صورة لهما، قالت إن هذا أمر طبيعي "لأنهم حلوين"، وأضافت مازحة: "القرد بعين أمه غزال"، مشيرة إلى أنها تتلقى رسائل من "المعجبات" وقالت: "فهد ممكن يجعلني حماة في سن الـ16".

صرحت بياعة أيضاً خلال استضافتها، أنها مسؤولة عن كل ما تنشره على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة: "ما في شي اسمه نزلت الصورة بالغلط".

وعلى من يقول إن "موهبتها أكبر من الأدوار التي تقدمها"، قالت إنها سعيدة لسماع ذلك، وأضافت بصراحتها قائلة: "أشك بموهبتي، ولا أنام قبل التصوير".

يذكر أن مسلسل "هارون الرشيد" الذي تطل بياعة فيه على مشاهديها في رمضان الحالي من بطولتها إلى جانب قصي خولي، عابد فهد، كاريس بشار، كندة حنا وآخرين، ومن تأليف عثمان جحا، وإخراج عبدالباري أبو الخير.