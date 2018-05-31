شاهد.. الأمطار تغرق شوارع و"مولات" مدن ألمانية

ضربت عواصف مطرية مدن غرب ألمانيا، الثلاثاء الماضي، وأغرقت شوارع في فوبرتال وآخن وزولينغن، فيما توقفت حركة القطارات وانقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي السيارات وهي غارقة في الشوارع، بينما أظهرت لقطات أخرى المياه وهي تدخل بهو أحد المراكز التجارية وسط ذعر رواد المركز التجاري.

وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن مدن فوبرتال وآخن تضررت بصورة كبيرة جراء العواصف. وتسببت العواصف بعدة حوادث للسيارات في فوبرتال في ولاية شمال الراين - وستفاليا، فيما وقع سقف إحدى محطات تعبئة الوقود على الأرض في وسط المدينة.

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وغرقت عدة شوارع وسقطت العديد من الأشجار. ووصل منسوب المياه في بعض المناطق إلى 70 سنتيمترا، فيما أوقفت شركة القطارات الألمانية العمل بالقطارات في فوبرتال ومحيطها بعد غرق محطاتها. وتوقف القطار المعلق في المدينة أيضاً عن العمل.

ونقلت صحيفة "دي فيلت" عن متحدث باسم هيئة الطقس الألمانية قوله، إن معدل هطول الأمطار قد بلغ 40 لتراً لكل متر مربع واحد وخلال فترة قصيرة جداً، حسب تقديره.

وفي مدينة آخن (غرب البلاد) سجلت فرق الطوارئ أكثر من 450 نداء إغاثة بعد قدوم العاصفة. وانقطع التيار الكهربائي لبعض الوقت عن بعض أحياء المدينة، بعدما تسببت مياه الأمطار بتماس كهربائي.

وكذلك في مدينة زولينغن، حيث ألغيت بعض الفعاليات بسبب العواصف المطرية وسوء الطقس.