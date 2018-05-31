نيللي كريم: هذه تفاصيل وخفايا مسلسل "اختفاء"

بالأدوار التي وصفت بـ"النكدية" أطلت الفنانة نيللي كريم على جمهورها في الأعوام الماضية، ولكنها بـ"الصدفة"، أطلت عليهم هذا العام بعمل يخلو من "النكد" من خلال مسلسل "اختفاء"، والذي تجسد فيه شخصيتين: "فريدة"، و"نسيمة" حيث تعيش كل منهما في حقبة زمنية مختلفة.

النجمة المصرية حلت ضيفة على برنامج "تفاعلكم"، الذي تقدمه الزميلة سارة دندراوي على شاشة "العربية"، حيث أشارت إلى أنها اعتادت تقديم أعمال معقدة في الأعوام الماضية، ولكنها لجأت هذا العام إلى عمل تشويقي، يحمل فكرة مختلفة وجديدة مؤكدة أنها مغرمة بشخصية "نسيمة"، وأضافت أن العمل الذي كان بمثابة نقطة تحول في حياتها الفنية هو مسلسل "ذات"، موضحة أن اختياراتها للأعمال اختلفت من بعده، حيث أصبحت تبحث عن الأعمال العميقة، والممتعة في الوقت ذاته.

وعودة إلى مسلسلها "اختفاء"، الذي يعرض حالياً، قالت إنها محظوظة جداً بفريق العمل حيث شاركها البطولة كل من هشام سليم، محمد ممدوح، وبسمة وآخرون، وهو من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.

أما عن النقد الذي طال مسلسلها، بحجة أنه يرّوج للمخدرات، قالت إن مسلسلها "تحت السيطرة" الذي عُرض عام 2016 يدور حول المخدرات بأكمله، مشيرة إلى أنها تقدم أعمالاً تراعي المشاهدين فيها دائماً، وعن "التدخين"، فقالت إن لا مسلسل يخلو من التدخين، إلا المسلسلات التاريخية.

ورداً على القضايا التي رفعت على المسلسل بسبب "سرقة الفكرة"، قالت إن هناك 3 دعاوى قضائية ضد المؤلف، ولكن الأهم هو "أن يرفع هؤلاء الأشخاص دعاوى على بعضهم البعض ليعرفوا من سرق الفكرة من الآخر".

وأضافت أن "التصوير في روسيا" لم يكن من خيارها، ولكنها أضافت "استغللت معرفتي باللغة الروسية بالمسلسل"، مشيرة إلى أن انخفاض درجة الحرارة في روسيا كان وراء مرضها.

وعن إعلانها مواعيد مسلسل الفنانة يسرا "لدينا أقوال أخرى" على حسابها في إنستغرام، كشفت النجمة المصرية أن تصرفها جاء دعماً للفنانة يسرا، بعدما تم استبعاد مسلسلها من العرض عبر قناة مصرية.

وأوضحت خلال الحلقة أنها لا تمانع التمثيل في أعمال خليجية، مضيفة أن عليها أن "تجرب" اللهجة، وعن تشبيهها بالممثلة التركية بورتشين طرزي أوغلو، قالت إنها لا تنزعج من ذلك لأنها جميلة.

وأخيراً سألتها دندراوي عن إن كان سر رشاقتها هو "الجري" كونها أطلت في أكثر من عمل وهي تجري في الشوارع قائلة: "جريت موسكو كلها بصراحة"، موضحة أنها لا تجري في حياتها اليومية، بل تتمرن بشكل مستمر.

يذكر أن مسلسل "اختفاء" تدور أحداثه حول "فريد"، دكتورة جامعية في روسيا، تعيش مع زوجها ولكنه يختفي فجأة، لتبدأ رحلة البحث عنه لتكتشف أمورا لم تكن على علم بها.