أحمد حاتم: أنا مع الفنانة يسرا في أي حاجة

مع الفنانتين يسرا ومي عز الدين، أطل الفنان أحمد حاتم على جمهوره في الموسم الرمضاني الحالي، موضحاً أنه وقّع على عقد مسلسل "رسايل" العام الماضي، ولكنه تأجل إلى هذا العام، بينما يسعد دائماً بالعمل مع يسرا، حيث يشاركها حالياً في مسلسل "لدينا أقوال أخرى" بدور ابنها "علي".

وعن استبعاد مسلسل "لدينا أقوال أخرى" من العرض عبر القنوات المصرية، قال إنه انزعج من ذلك في البداية، ولكن ردود الأفعال جعلته ينسى الأمر، وذلك عبر برنامج "تفاعلكم" للزميلة سارة دندراوي على شاشة "العربية".

وعن الشخصيات العنيفة التي يقدمها مع الفتيات، والمتطرفة بمشاعرها وانفعالاتها، قال إنه سيبتعد عنها في أدواره المقبلة، لافتاً إلى أنه لا يحب الأدوار "المعقدة" من الأساس، لا في حياته الشخصية ولا التمثيلية.

أما عن تعامل الفنانة يسرا معه ما بين أعماله السابقة والآن، قال إن علاقة جيدة جداً تجمعهما سوياً، مشيراً إلى أنه كان يحلم بمقابلتها.

وأضاف أنه محظوظ بالعمل معها، وأن العلاقة تطورت على المستوى الفني والشخصي، وأن مساحة دوره جعلته يتقرب منها أكثر هذا العام، وأكد: "أنا منحاز إليها جداً، ومعها في أي حاجة".

وعن الآراء التي تقول إن وسامته هي التي ساعدته لدخول المجال الفني، رد أنه لا يرى نفسه وسيماً، وأضاف إن كان هذا صحيحاً فهو يعترف أنها ساعدته في البداية، ولكن لفترة محدودة فقط.

يذكر أن الفنان أحمد حاتم شارك الفنانة يسرا بثلاثة مسلسلات: نكدب لو قلنا مابنحبش (2013)، فوق مستوى الشبهات (2016)، وحالياً لدينا أقوال أخرى (2018).