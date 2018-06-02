شاهد كيف أفطر أهالي تلك المنطقة في مصر

ليست مائدة رحمن بل هي مائدة جماعية ينظمها سنوياً في يوم 15 رمضان من كل عام، أهالي منطقة عزبة حمادة بالمطرية شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا لمائدة إفطار جماعية ينظمها أهالي منطقة عزبة حمادة في المطرية، حيث تشارك كل أسرة في الإفطار بطعامها ومقاعدها ومشروباتها، ويتجمعون للإفطار معا وبشكل جماعي.





وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء الأسر ينظمون هذا الإفطار الجماعي في اليوم الخامس عشر من رمضان سنويا، وخلاله يتناقشون في كافة أمور منطقتهم ومشكلاتها، ومشاكل الأهالي، وسبل حلها، في صورة مجسدة لروح التكاتف الاجتماعي والأسري.

كما اعتبروا أن مثل هذه اللفتات الجميلة والمناسبات تقوي روابط المحبة والتآزر بين المصريين، وتعضد من تلاحمهم، وتقوي وحدتهم وتزيد من قدرتهم على مواجهة المشكلات والأزمات بروح الجماعة والفريق والواحد، متمنين تطبيقها في كل مناطق ومدن ومحافظات مصر .