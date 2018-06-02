فيديو.. رجلان يجبران طفلا صغيرا على تدخين الشيشة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، الجمعة، مقطع فيديو ظهر فيه شخصان يجبران طفلاً صغيراً لا يتجاوز عمره 4 سنوات، على تدخين الشيشة، ما أدّى إلى موجة استياء كبيرة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي ذكرت وسائل إعلام محليّة أنّه صوّر في نواحي إقليم "سيدي إفني" جنوب غرب #المغرب ، الطفل وهو يجلس على كرسي داخل مطبخ المنزل، قبل أن يناوله أحد الأشخاص أنبوب الشيشة، ليبدأ في التدخين حتى كاد يختنق عند محاولته إخراج الدخان من فمه، بينما انهمك الرجلان اللذان كانا يجلسان بجانبه في الضحك، قبل أن يتوجه أحدهما بسؤال إلى الطفل ليأخذ رأيه فيما إذا كان مستمتعا بالتدخين، قائلا "هل هي لذيذة؟"، ليجيبه الطفل بكل براءة "نعم".

وأثار هذا المقطع المصور، انتقادات واسعة وتعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب خلالها الناشطون السلطات بفتح تحقيق لمعرفة هويّة الرجلين اللذين ارتكبا هذه الإساءة في حق الطفل، ومحاسبتهما على فعلتهما التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الطفل واستهتارا بحياته، حتّى لا تتفشّى هذه الظواهر داخل المجتمع وتصبح أمرا طبيعيا.