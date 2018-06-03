صحفي مقرب من حزب الله يفاخر: "بعروق أطفالي دم أسدي"

لا تزال تداعيات #مرسوم_التجنيس ترخي بظلالها على المشهد السياسي في #لبنان، كما لا تزال حروب مواقع التواصل مشتعلة جراء هذا المرسوم الذي منح الجنسية لمئات السوريين المتمولين، الذين وصف بعضهم بالمقربين من النظام السوري.

وفي معرض الحروب الافتراضية تلك، نزال جرى السبت، بين #حزب_الله و #القوات_اللبنانية، بطريقة غير مباشرة، عبر إعلاميين، تابعين للجهتين المذكورتين، أو أقله يمثلان هذين التيارين.

ففي تغريدة على حسابها على تويتر، وفي معرض تعليقها على مرسوم التجنيس هذا الذي أقلق اللبنانيين، وسط غموض من قبل السلطات المعنية على الرغم من أن رئاسة الجمهورية ناشدت كل من يمتلك وثائق في هذا المجال تقديمها إلى الأمن العام، قالت المرشحة السابقة للانتخابات النيابية، المذيعة جيسيكا عازار: "طالما إنو بعض من في السلطة عندن شلش أسدي ... وفي منن فئة دمن أسدية"، في إشارة إلى منح الجنسية اللبنانية إلى رجال محسوبين على رأس النظام السوري، بشار الأسد.

موضوع يهمك ضج لبنان على مدى يومين ولا يزال حول مرسوم تجنيس، قضى، بتوقيع من رئيس الجمهورية، بمنح الجنسية اللبنانية لأكثر من 200... ضجة حول "تجنيس" في لبنان.. والحكومة "اعمل نفسك ميت" العرب و العالم

ليأتيها الرد من قبل الصحافي علي يوسف حجازي، المدافع الشرس عن #حزب_الله ، في كافة إطلالاته، وكتاباته.

فقد رد حجازي مفاخراً:" صديقتي @Jessicaazar أود لفت نظرك أن الانتخابات انتهت و بالتالي لا داعي أبداً للخطابات الشعبوية، واسمحي لي هذه المرة أن أعبر لكِ عن فخري واعتزازي بأنه حينما يرزقني رب العالمين أطفالاً سيجري في عروقهم دم أسدي واعذريني ففي المرة المقبلة سيكون ردي أقسى على الراسبين في الانتخابات".

إلا أن عازار عادت وردت عليه قائلة: "قمة العار والانحطاط إنو نوصل لوقت يعلن فيه مدعي صفة إعلامي انو ولاده رح يحملو فئة دم أسدية بالوقت لي بعدو الكيماوي الأسدي حاضر بتحاليل دم أطفال سوريا ووصمة عار عجبين الأسديين...".

قمة العار والانحطاط انو نوصل لوقت يعلن فيه مدعي صفة اعلامي انو ولاده رح يحملو فئة دم أسدية بالوقت لي بعدو الكيماوي الأسدي حاضر بتحاليل دم أطفال سوريا ووصمة عار عجبين الاسديين... https://t.co/BUdGooOaas — Jessica Azar (@Jessicaazar) June 2, 2018

وأضافت:" أما بالنسبة للانتخابات فأفتخر أني ترشحت وسقطت بإرادة الناس بالوقت لي في مجرم باقي بالحكم عبر تسقيط براميل لإبادة الناس. بس لما بصير المجرم والتافه وحتى المرتزق صاحب رأي بكون زمن الانحطاط وصل لأحط مراحله."

وهكذا بين نيران تويتر، وتخوف العديد من اللبنانيين من هذا المرسوم الذي وصف بالمشبوه، يبدو أن السلطة اللبنانية باتت تعيد النظر بما اقترفته يديها، ولعل خير دليل دعوة رئيس الجمهورية السبت، كل من يملك معلومات عن غير مستحقي الجنسية تقديمها للأمن العام للاستثبات.