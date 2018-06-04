شاهد.. إصدار أول رخصة قيادة لسيدة بالسعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر إصدار أول رخصة قيادة لسيدة بالمملكة، حيث ظهر ضابط الشرطة وهو يسلم سيدة سعودية الرخصة الخاصة بها.

وكانت الفتاة السعودية أحلام آل ثنيان قد تسلمت، اليوم الاثنين، أول رخصة قيادة لامرأة سعودية، وقامت بعدها بنشر الصورة عبر حسابها في "تويتر"، ممتنة للحكومة السعودية على الحلم الذي تحول إلى حقيقة.

الف الف الف الف مبروك ل بنات الوطن

إصدار اول رخصة قياده في السعوديه pic.twitter.com/GRUNxJxpaq — سعود الزمانان (@saudalzmanan) June 4, 2018

وبدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، باستبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعداداً لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 10 شوال 1439هـ الموافق 24 يونيو 2018، وذلك في عدة مواقع بمدن المملكة.

وبعد التأكد من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر "بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية" وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي، تسلمت أول مجموعة من السيدات اليوم رخص القيادة السعودية، وأعربن عن فرحهن وسرورهن بالحصول على الرخصة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور استعداداً لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة المرأة للسيارة.

وكان المرور قد أعلن عن ميزة مهمة ستتاح أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة إذا انطبقت عليهن الشروط، حيث سيتم منح المرأة التي تمتلك رخصة قيادة من أي دول معترف بها، رخصة سعودية على الفور.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر في سبتمبر الماضي بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.

وقد تم تشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، حيث قامت باتخاذ الترتيبات اللازمة لإنفاذ الأمر الملكي.

قرار تمكين المرأة من قيادة السيارة أعلن عنه العام الماضي ضمن مجموعة من القرارات يشملها برنامج إصلاحي يرعاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ظل رؤية 2030.

من جانبها، رحبت الأوساط النسائية في السعودية بقرار الملك سلمان، واعتبر هذا القرار تاريخيا في مسيرتهن للتطور والنماء وخدمة الوطن، وعبرت كثير من السيدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن آرائهن بهذا القرار عبر حساباتهن على "تويتر".