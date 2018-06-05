روان مهدي: لا أتخيل نفسي دون الجرح على جبيني

أعربت الفنانة #روان_مهدي عن سعادتها بالتعليقات التي تلقتها على دورها في مسلسل #الخطايا_العشر، حيث جسدت شخصية الزوجة الخائنة.

وأوضحت مهدي، خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" مع سارة دندراوي على شاشة "العربية"، أن التعليقات التي وصلتها، سواء كانت إيجابية أم سلبية، لها الفضل بإحساسها بالنجاح، مؤكدةً أن هذه الردود جاءت في صالحها. ولفتت إلى أنها قامت بتقديم دورها كما أرادت أن يكون.

ورداً على الإرشادات التي تلقتها بسبب "أدائها التلقائي"، والذي يبدو طبيعياً، قالت مهدي إن "كل حركة كانت مدروسة لتقديم الشخصية على أفضل وجه".

في سياق آخر، كشفت أنها رسبت خلال دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتحديداً في سنتها الثانية بسبب "عدم اكتشافها لنفسها ولأدواتها"، مؤكدةً أنها إن لم ترسب، لم تكن لتكمل في هذا المجال لأنها أصبحت ذات شخصية أقوى، حسب تعبيرها.

وأشارت أيضاً خلال الحلقة إلى أن أفكارها اختلفت بسبب الشخصية التي قدمتها في مسلسل "الخطايا العشر"، مؤكدةً أنها تعايشت مع الشخصية لتقديمها بشكل جيد.

من جهة أخر، أكدت مهدي أنها لا تهتم بمظهرها عندما تقدم شخصية معينة، بعكس ما يعتقد الجمهور، حيث قالت إنها تقدم نفسها بالشكل الذي تتطلبه الشخصية، من ناحية اللبس والشعر والمكياج وغيره.

كما أضافت أن سبب "نحافتها" هو "أكلها الزائد"، مشيرةً إلى أنها شخص غير قابل لزيادة الوزن منذ صغرها، وأنها الآن في "أسمن فترات حياتها".

ورداً على أسئلة جمهور "تفاعلكم"، أكدت أنها لا تمانع من تقديم أي عمل عالمي إن عرض عليها ذلك بفضل إيجادها للغة الإنجليزية. كما قالت إنها لا تتفاعل كثيراً مع جمهورها عبر مواقع التواصل لأنها تفضل أن تقضي وقت فراغها مع نفسها بعيداً، مشيرة إلى أن الفنان "متقلب المزاج"، من الصعب أن يعرض حياته دائماً.

وأخيراً، أوضحت أن الجرح الموجود على جبينها لا يزعجها أبداً، وأنها لم تجرِ أي عملية تجميل لأنها لا تتخيل شكلها دونه.