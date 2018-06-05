عبير أحمد: هناك استهداف لـ"مع حصة قلم" ومعروف من خلفه

ردت الفنانة #عبير_أحمد على "إشاعة خلافها" مع الفنانة القديرة حياة الفهد، والتي تشاركها البطولة الآن في مسلسل "مع حصة قلم"، قائلةً: "هذه زوبعة الصحافة التي تريد أن تخلق شيئا من لا شيء"، مشيرة إلى أنها لم تواجه أي خلافات معها.

وعن النقد اللاذع الذي طال مسلسل #مع_حصة_قلم بسبب "تدني مستوى الحوار"، ردت أحمد، خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" مع سارة دندراوي على شاشة "العربية"، موضحةً أن هناك من أساء للمسلسل من داخل الوسط الفني، وتحديداً بعد جمع بعض المقاطع وتقديمها على أنها تمثل المسلسل بأكمله. وأشارت إلى أن أول حلقتين كانتا "تعريفيتين" فقط، ولا يمكن الحكم على المسلسل من خلالهما. كما قالت إن الكاتب علي دوحان أراد تقديم "شخصيات حقيقية"، أي أن الشخصيات هي عينة من الواقع.

وعن الطريقة التي تتحدث فيها مع ابنتها في المسلسل، والذي اعتبرها البعض "لا أخلاقية"، قالت أحمد إننا "سنرى لاحقاً نتيجة سوء التربية، كما ستكون هناك بعض الحلول". وأضافت أنها مع طرح كل المواضيع الاجتماعية بشرط ألا تخدش الحياء العام.

ولاختصار الجدل، طلبت عبير أحمد من الجمهور متابعة المسلسل والحكم عليه بأنفسهم، لا عبر المقاطع التي يشاهدونها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تؤكد أن هناك "استهدافا" للعمل. وعندما سألتها دندراوي إن كان الاستهداف يقصد الفنانة حياة الفهد بالتحديد أو المجموعة ككل، قالت أحمد إنها لا تستطيع أن تتكلم بما يخص الفنانة حياة الفهد، مؤكدة "اللي مزعلني هو الاستهداف الواضح والمعروف من خلفه".

وعن أدوارها في الموسم الرمضاني الحالي، ما بين "الزوجة الصالحة" في "عطر الروح"، والزوجة "القوية" في "مع حصة قلم"، أكدت أنها أرادت أن تظهر بشخصيتين مختلفتين.

أما الإهانات التي وصلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أنها "وافدة" تشوه صورة الكويتيات في دورها في "مع حصة قلم"، فأكدت أحمد أنه على الرغم من قلة التعليقات العنصرية التي وصلتها إلا أنها أزعجتها، لكنها غضت النظر عنها بعد ردود الفعل الإيجابية التي وصلتها وشددت على أنها "بنت الكويت".

ولم تكن لتنتهي المقابلة دون أن تستفسر دندراوي عن سر "نحافة" عبير أحمد لتجيبها: "عاملة تجميل، ولكن الأهم هو أن يكون القلب أبيض، لأن اللي في القلب هو الذي يظهر على الوجه". كما أنها التزمت لمدة 9 أشهر بالـ "Meditation"، أو "التأمل"، لترد سارة مازحةً "أحب الناس وقلبي نظيف، ولكن ما بنحف".

وأنهت عبير أحمد المقابلة بنصيحة ثانية وهي "الابتعاد عن النكد"، قاصدةً فيها أن الرجال هم "أساس النكد".

يذكر أن عبير أحمد ممثلة مصرية، ولدت في الكويت من أب مصري وأم لبنانية، وبدأت مسيرتها الفنية في الكويت من خلال مسلسل "الأصدقاء" عام 1996.