مصر.. عزل أستاذة الجامعة "الراقصة على فيسبوك" من منصبها

أعلن رئيس جامعة السويس في مصر، عزل الدكتورة منى برنس أحمد رضوان، المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب من وظيفتها مع احتفاظها بالمعاش أو المكافأة. وفق ما ذكرت صحف مصرية اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الجامعة، السيد الشرقاوي، إن القرار بناء على المذكرة القانونية المعدة بمعرفة الدكتور هشام محمد البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والمختص بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس وحكم مجلس التأديب بعزلها من منصبها.

من جانبها، قالت منى برنس إن عزلها يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، والعالم العربي، والعالم بأجمعه.

وأضافت على صفحتها في فيسبوك "عزل أستاذة جامعة من وظيفتها.. ليس لكونها مرتشية، أو متحرشة جنسياً بطلابها وزملائها، أو تفرض بيع ملزمات وكتب قص ولزق على طلابها، أو تسرّب امتحانات، أو تعطي دروساً خاصة لطلابها، أو لغيابها لأسابيع عن قاعات التدريس".

وتابعت "عزل أستاذة جامعة من وظيفتها بسبب صور للأستاذة بالمايوه وفيديو رقص بجلابية على صفحة الفيسبوك الخاصة بها".

وأنهت تدوينتها بقولها "إلى اللقاء في المحكمة يا جامعة السويس".

يذكر أن منى برنس تواجه تهم نشر فيديوهات راقصة على مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان والخروج عن المناهج المقرر تدريسها لطلاب الكلية.

وكانت منى برنس قامت بنشر ثلاثة فيديوهات راقصة لها داخل منزلها من قبل عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.