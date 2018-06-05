نور الغندور: مللت من الظهور بدور الفتاة الجميلة

بعملين مختلفين، أطلت الفنانة #نور_الغندور على جمهورها في الموسم الرمضاني الحالي، من خلال #مع_صحة_قلم و"المواجهة"، لافتةً إلى أنها أصرت على ذلك لعدم تشتيت الجمهور.

وفي مقابلتها مع سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم" على شاشة "العربية"، أكدت أن لكلا المسلسلين نصيبا من حيث الأصداء.

وأكدت أن شكلها يحصرها للظهور بأدوار معينة مثل "الفتاة العاشقة" أو "المسكينة"، مشيرةً إلى أنها تتمنى تقديم دور مختلف 180 درجة لأنها "ملّت" من الظهور كـ"الفتاة الجميلة" دائماً.

أما عن حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت الغندور إنها "ممثلة" وليست "فاشنيستا"، لافتةً إلى أن متابعيها يحبون ظهورها، وأنها تفعل ذلك من أجل إحياء "حسابها"، مؤكدة أنها لا تظهر بشكل دائم.

أما عن مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" والذي شرحت فيه كيفية وضع الماكياج، أكدت أن هذا النوع من الماكياج هو الوحيد الذي تجيد وضعه، مضيفةً: "لا يمكن أن أتفنن أكثر من ذلك، فلست خبيرة ماكياج".

وفي الحلقة، تحدثت أيضاً الغندور عن رغبتها في "تجميل" أنفها، مشيرةً إلى أنها "جبانة"، كما أن "جيشها" على مواقع التواصل قد منعها من إجراء أي عملية تجميل، لتعلق على ذلك قائلة: "الإنسان طمّاع" يطمح للكمال، ولكنها أضافت على الهواء: "رح أشيل الفكرة من بالي خلص".

ورداً على أحد أسئلة الجمهور، كشفت غندور أنها إن أنتجت فيلماً في المستقبل، ستختار الفنانة شجون الهاجري بطلة له، لأن هناك "كيمياء" بينهما، لافتةً إلى أنها تستمتع دائماً بالعمل معها منذ أن اجتمعتا في مسلسل "اليوم الأسود" حتى تعاونهما في مسلسل #المواجهة هذا العام.

يذكر أن الغندور تحضّر حالياً لمسرحية غنائية جديدة بعنوان "تومورو"، استعداداً لعرضها في عيد الفطر، وهي من فكرة الفنانة شجون الهاجري.