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بالفيديو.. رئيس وزراء ينظف الأرض والعاملات يصفقن!

المصدر: دبي - العربية.نت
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أشعل رئيس وزراء هولندا قبل أيام قليلة، مواقع التواصل بفيديو قصير وهو ينظف الأرض بعد أن أوقع عن طريق الخطأ فنجان قهوة كان يحمله.

وفي التفاصيل، أثناء دخول رئيس الوزراء مارك روتا إلى البرلمان، وخلال عبوره البوابة الإلكترونية، سقط منه فنجان قهوة كان يمنّي نفسه بارتشافه، فسارع المسؤول الهولندي "المحرج" إلى التقاط الكوب ورميه، ومن ثم استل ممسحة من عاملة، وراح ينظف الفوضى التي تسبب بها.

ونشرت وسائل إعلام هولندية فيديو روتا وهو يلتقط الممسحة، في حين اصطفت عاملات التنظيف في البرلمان مصفقات، دعماً لتلك المبادرة "الوزارية" اللطيفة!

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