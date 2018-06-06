بالفيديو.. رئيس وزراء ينظف الأرض والعاملات يصفقن!

أشعل رئيس وزراء هولندا قبل أيام قليلة، مواقع التواصل بفيديو قصير وهو ينظف الأرض بعد أن أوقع عن طريق الخطأ فنجان قهوة كان يحمله.

وفي التفاصيل، أثناء دخول رئيس الوزراء مارك روتا إلى البرلمان، وخلال عبوره البوابة الإلكترونية، سقط منه فنجان قهوة كان يمنّي نفسه بارتشافه، فسارع المسؤول الهولندي "المحرج" إلى التقاط الكوب ورميه، ومن ثم استل ممسحة من عاملة، وراح ينظف الفوضى التي تسبب بها.

رئيس وزراء هولندا مارك روته يرفض أن يسمح لعاملة النظافة أن تقوم بمسح القهوة التي سكبها لا إرادياً .. ليقوم هو بذلك .#قمة_التواصع pic.twitter.com/yk3GqVe8IV — المجلس 🇰🇼 (@Almajlliss) June 5, 2018

ونشرت وسائل إعلام هولندية فيديو روتا وهو يلتقط الممسحة، في حين اصطفت عاملات التنظيف في البرلمان مصفقات، دعماً لتلك المبادرة "الوزارية" اللطيفة!