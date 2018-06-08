شاهد كيف قاد هذا السائق سيارته عكس الاتجاه بطريق مزدحم

في فيديو مثير التقطته كاميرا بإحدى الطرق السريعة بالولايات المتحدة الأميركية، يظهر سائق وهو يقود سيارته إلى الخلف بطريقة "مجنونة".

وسجلت اللقطات كاميرا المراقبة المثبتة بالشارع، حيث تظهر بوضوح السيارة وهي تسير في الاتجاه المعاكس في الطريق المزدحم بالسيارات، قبل أن تتوقف أمام ساحة لأحد الأسواق.

وقد وقعت الحادثة الغريبة، صباح يوم الثلاثاء، في مدينة كولومبوس عاصمة ولاية أوهايو، وتم نشر الفيديو من قبل وزارة النقل بالولاية.

وقامت السيارة من نوع دفع رباعي بيضاء، بتخطي كل قوانين المرور، لتدخل بالخلف من منحدر للخروج ومن ثم تنسحب إلى الشارع الرئيسي ثم تخرج منه إلى موقف السيارات، وذلك بالسير في مسافة طويلة وتتطلب مهارات وسط الزحام.

وقال متحدث باسم وحدة أوهايو للنقل، إنهم غير متأكدين من سبب اختيار السائق القيادة في الاتجاه المعاكس، لكنهم يتوقعون أن تكون السيارة قد تعرضت لمشاكل في جهاز نقل الحركة.

وينتهي الفيديو الذي بثته الولاية بالتنبيه "من فضلك لا تكن هذا السائق".