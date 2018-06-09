ديانا حداد تصفع مساعدة رامز جلال وتعتذر لجمهورها

للمرة الأولى تقع الفنانة #ديانا_حداد ضحية لبرامج مقالب، بعدما حلت ضيفة على برنامج "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه #رامز_جلال ويعرض عبر شاشة "MBC".

وقد ظهرت ديانا في الحلقة بوجه مختلف عما اعتاد عليه الجمهور، حيث أظهرت غضبا كبيرا وأخذت تعتدي على فريق عمل البرنامج وكذلك رامز جلال.

وبعد الحلقة، نشرت ديانا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمعطفها الذي ظهرت به في البرنامج وعليه آثار الدماء، التي أكدت أنها تعود لرامز جلال.

بعدها نشرت فيديو عبر "تويتر" أكدت فيه أن هناك ردود أفعال إيجابية وصلتها بعد عرض الحلقة، حيث فوجئ الجمهور بالصورة التي ظهرت بها لأول مرة.

وأوضحت ديانا أن ردة فعلها طبيعية لأي إنسان يوضع في مثل هذا الموقف، إلا أنها أكدت أنها تعتذر للجمهور في حال تلفظت بألفاظ خلال الحلقة أو تصرفت بشكل لم يعتد عليه الجمهور.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى بمسيرتها الفنية التي تتعرض فيها لمقلب، مضيفةً: "وحينما حدث ذلك كان مع رامز جلال وهو فنان له كل الاحترام والتقدير".

وعبّرت ديانا عن سعادتها بالتجربة وإن لم تكن تتوقعها، لكنها وجهت رسالة تحذير ووعيد إلى رامز قائلةً: "يا ويلك يا رامز جلال إذا بتجرب تعمل فيا مقالب بالمرات الجايه".